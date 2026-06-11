ファッション、音楽、カルチャーが融合したエンタテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』」が、6月10日（水）から6月11日（木）の2日間、神奈川のKアリーナ横浜で開催。6月11日（水）に行われたグリーンカーペットに上白石萌音が登場した。【写真】美しい！“ほっぺハート”に応じる上白石萌音■笑顔を引き立てる華やかな衣装この日上白石は、真っ赤なオフショルドレスとアップにまとめたヘアスタイル