ファッション、音楽、カルチャーが融合したエンタテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』」が、6月10日（水）から6月11日（木）の2日間、神奈川のKアリーナ横浜で開催。6月11日（水）に行われたグリーンカーペットに中条あやみが登場した。【写真】ベロア素材のドレスを着こなす中条あやみの別カット■美しさ全開1日目は生花を使ったステージに合わせ、「生命」をテーマにしたオフショルドレスで登場した