山形県内最新のレギュラーガソリンの平均小売価格は１７６円２０銭で、２週ぶりの値下がりとなりました。 【写真を見る】県内最新レギュラーガソリン価格176円20銭2週ぶり値下がりも、全国4番目の高さ（山形） 来週からは小幅な値動きが予想されています。 資源エネルギー庁によりますと、今月８日時点の県内レギュラーガソリンの平均小売価格は１７６円２０銭で前の週より３０銭値下がりしました。