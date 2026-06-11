きのう、山形県東根市で行われた品評会で最優秀賞一席に輝いた東根さくらんぼが、けさ、東京都の豊洲市場で競りにかけられ、去年に続く過去最高額の１キロあたり１５０万円で競り落とされました。 【写真を見る】去年に続く過去最高額で落札東根さくらんぼ初競りで1キロ150万円東京・豊洲市場（山形） けさ、東京都の豊洲市場で「東根さくらんぼ」の競りが行われました。 きのう、東根市で行われた品評会でパック詰め部門