札幌市営地下鉄・大通駅で６月１１日午後、地下鉄の駅員から「においはないが、むせる」と消防に通報がありました。消防が出動し調査しましたが、体に害のある物質の検知はありませんでした。札幌市営地下鉄・大通駅で午後３時２５分ごろ、地下鉄の駅員から「においはないが、むせる」と消防に通報がありました。消防によりますと、２０代の女性４人が異臭がある旨を駅員に伝えたということです。また、駅員が確認したところ、コシ