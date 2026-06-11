「十勝清水町」への町名変更を巡り、清水町では６月１１日、議会で住民投票の条例案が否決されました。町は今後の取り組みを１度白紙にするとしています。（武田記者）「豊かな自然と農業のブランド力を生かした十勝清水町か、それとも１００年近く慣れ親しんできた現在の清水町なのか、住民投票を行うかどうかの条例案がきょう採決されます」清水町が１１日、議会に提出したのは、「十勝清水町」への町名変更について賛否を問う住