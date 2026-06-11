北海道置戸町の中学校で、ＪＡ共済と道警による自転車の交通安全教室が実施されました。置戸町の中学校で開かれたのは、スタントマンが自転車の交通事故を実演し、事故の衝撃や恐ろしさを生徒に伝える交通安全教室です。２０２５年に道内で発生した自転車利用者の交通事故では、１２人が死亡、けが人は１２１４人にのぼり、そのうち高校生と中学生以下の死傷者はおよそ４割を占めています。ＪＡ共済では道内８つの中学校と高校で自