3月のツアー検証プロセス開始時から追い続けてきた、タイトリスト『GTS』シリーズが本日発売を迎えた。アクシネットジャパンインク広報は「先週も大舞台でGTSへのスイッチが加速し、その活躍を目にする機会が増えています。お名前を出すわけにはいきませんが、多くの契約外の国内・国外男女選手の皆さまにも性能を評価いただき、感謝しております」と話す。【画像】『GTS2/3/4』ドライバーの顔つきを並べて比較直近で目立った「契