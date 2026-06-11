「ブレーカーを交換しないと火事になる」と嘘を言って、工事代金をだまし取っていたとみられる詐欺グループの指示役らが逮捕されました。横山英太郎容疑者（30）ら6人は、2025年、室内照明に不具合があった東京都内の男性に「ブレーカーが原因で今すぐ交換しないと火事になる」などと嘘を言って、工事代金約22万円をだまし取ろうとした疑いなどが持たれています。横山容疑者は「マッハ電気修理」を名乗り、必要のない工事を持ちか