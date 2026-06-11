愛媛県西条市選挙管理委員会は11日、出直し市長選で落選した高橋敏明前市長（68）が選挙無効を求めた異議申し出を棄却する決定をした。高橋氏側は同日、決定を不服として県選管に審査を申し立てる方針を示した。高橋氏は市が設置した弁護士による調査委員会で言動をパワハラと認定され、市議会の不信任決議で失職した。当選した越智三義市長（61）側による虚偽事項の公表があったほか、「パワハラ認定」と誤って報じられたこと