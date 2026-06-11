兵庫県庁。右奥から、本庁舎1号館、2号館、議場棟、3号館＝神戸市中央区斎藤元彦兵庫県知事の疑惑を告発した元県幹部＝死亡＝の私的情報が漏えいした問題を巡り、県議会は11日の定例会本会議で、斎藤氏が管理責任を取って給与を減額するとした条例改正案を継続審議にすると決めた。知事給与減額案は昨年6月から約1年間継続審議となっており、今回で4度目の不成立となる。最大会派自民党は、神戸地検の捜査で斎藤氏らが不起訴に