◇交流戦ロッテ―中日（2026年6月11日ZOZOマリン）ロッテの広畑敦也投手が11日、1軍に再合流、毛利海大投手に代わって出場選手登録された。広畑は今季3試合に登板して0勝0敗、防御率6・75。5月18日に出場選手登録を抹消されていたが、この日、ファーム・リーグのオイシックス戦が行われている新潟から移動してきた5年目の右腕は「どんな状況でも呼ばれたら来て、どんなところでも投げなきゃいけないし、どんな役割でも全