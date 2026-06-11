この試合で7イニングを投げれば規定投球回に到達する大谷選手。初回、いきなり二人のランナーを出しますが連続三振などでピンチを脱出。無失点で切り抜けます。すると3回、打者・大谷の第2打席。レフトへ大きな当たりを放ちます。ところが…レフトのレイノルズ選手がスーパーキャッチ。大きな一撃も幻のホームランとなってしまいます。それでもピッチングでは、最速162キロのストレートとスイーパーを武器に6回を投げきりホームラ