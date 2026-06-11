俳優の渡辺謙さん（66）が11日、肺炎のため2日に76歳で死去したガッツ石松さんを追悼しました。渡辺さんとガッツさんは1986年にNHKの連続テレビ小説『はね駒』で共演。自身の公式Xで渡辺さんは「思えば朝ドラはね駒のクランクイン、2月の琵琶湖に飛び込むシーンでした」と回想し「“謙ちゃん、世界チャンピオンの俺が言うんだから絶対大丈夫！”その不思議なガッツさんの笑顔に励まされて飛び込みました」とエピソードを明かしま