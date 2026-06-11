ジャン＝リュック・ゴダールの『勝手にしやがれ』製作の舞台裏を描いたリチャード・リンクレイター監督の最新作『ヌーヴェルヴァーグ』（2026年7月10日公開配給：AMG エンタテインメント）のアザービジュアルが公開となった。リチャード・リンクレイター監督の最新作『ヌーヴェルヴァーグ』のアザービジュアルが公開アザービジュアルの裏面『ヌーヴェルヴァーグ』は、1959年、ジャン＝リュック・ゴダールと彼の長編デビュー作に