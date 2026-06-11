ボクシング元世界王者のガッツ石松さんが2日、肺炎のため都内病院で亡くなったことが分かった。76歳。11日、所属事務所のガッツエンタープライズが発表した。ガッツ石松さん発表文は、以下の通り。「弊社ガッツ石松が令和8年6月2日 (76歳)、肺炎のため都内病院にて永眠いたしました。ここに生前賜りましたご厚情に対し心よりお礼申し上げますとともに、ご報告いたします。葬儀につきましては故人および遺族の強い意向により近親者