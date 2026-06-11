【モデルプレス＝2026/06/11】ニッポン放送で、5人組グループ・KEY TO LIT（キテレツ）が、6月12日発売の「ベツコミ」7月号（小学館）巻頭グラビア＆インタビューに登場する。【写真】STARTO人気ジュニア「ViVi」表紙初登場◆KEY TO LITが編集部だったら？センス、アイディア、頭脳、エンタメ力、企画力…それぞれのズバ抜けた個性とセンスで圧倒的なクリエイティブを創るKEY TOLITの皆がもし編集部だったら――というコンセプト