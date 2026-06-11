メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県尾鷲市で、魚介類など地元の特産品を宅配する「尾鷲まるごとヤーヤ便」の出荷テストが行われました。 「尾鷲まるごとヤーヤ便」は、尾鷲市や観光物産協会などによる共同プロジェクトで、27の業者が協力して特産品の詰め合わせを宅配します。 届けられる「夏便」「冬便」「春便」のうち、11日は「夏便」の出荷テストが行われました。 サンプル品や実際に送る特産品