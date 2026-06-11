2025年の自民党総裁選、26年の衆院選で、高市首相の秘書から相談され、IT会社の代表が他候補に関するネガティブな動画を作成したと報じられている。サナエトークンを発端とする一連の報道について、どこに問題があるのか。高市首相とその秘書を取り巻く人々の素性とはどうか。藤井聡氏の話で分かりやすくなった全体構図報じたのは共同通信。高市首相の秘書は木下剛志氏、IT会社の代表は松井健氏だ。この案件は週刊文春も、これまで