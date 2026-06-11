岡山県庁 岡山県は11日、備前保健所管内に住む70代の女性が腸管出血性大腸菌に感染したと発表しました。 県によりますと、女性は6月4日から発熱、腹痛などの症状があり、その後、医療機関を受診したところ、感染が分かりました。 女性は、入院中ですが、症状は回復傾向にあるということです。 岡山県は、4月27日に、岡山県下全域に「腸管出血性大腸菌感染症注意報」を発令していて、手洗いの徹底などを呼び掛けていま