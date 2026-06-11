6月11日朝、岐阜市で走行中の警察の護送車が、停留所に止まっていた路線バスと接触しました。けが人はいませんでした。 【現場の画像】警察官2人が乗った護送車が路線バスにぶつかる バス車内には当時10人の乗客 警察によりますと、11日午前9時前、岐阜市金町の金華橋通り柳ヶ瀬の停留所に停車していた岐阜バスに、岐阜県警の警察官2人が乗った護送車がぶつかりました。 護送車のサイドミラーがバスの車体に… バスの車