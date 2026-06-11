名古屋市南区にある和菓子店「一朶(いちだ)」。倉庫のような外観ながら連日大行列ができる人気店で、豆大福やみたらし餅が評判です。「入口が分かりにくい和菓子店」としてSNSでも話題となり、熱田神宮帰りの参拝客などが次々と訪れています。 ■倉庫のような外観で話題の和菓子店 熱田神宮から車で約7分。倉庫のような建物の扉を開けると、店内にはおしゃれな空間が広がります。 店主：「外見が倉庫なので