アジア・コモディティ騰落率ランキング＝06/11営業日時点＝ 上海重油 2.11％ 大連ポリエチレン 1.14％ 上海異形鉄筋 -0.03％ 大連とうもろこし -0.04％ 上海ゴム -0.05％ 上海銅 -1.02％ ＊数値は前日比％