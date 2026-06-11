モジュラー式のDJヘッドフォン「TMA-2 DJ」 銀座十字屋のディリゲントは、デンマーク・コペンハーゲンのプレミアムオーディオブランド「AIAIAI」の日本総代理店業務を開始した。同ブランドの全製品ラインを国内の音楽クリエイター・アーティストに届けることを使命とし「日本の音楽・カルチャーシーンに深く根ざした展開を進めていく」という。詳細な展開情報は改めて告知され