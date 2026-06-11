◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク―阪神（１１日・みずほＰａｙＰａｙ）阪神・嶌村聡球団本部長が試合前に報道陣の取材に応じ、１０日・ソフトバンク戦で藤川監督の退場につながった７回のリプレー検証について、１１日に日本野球機構（ＮＰＢ）にアウト判定の理由を求める確認書を提出したと明かした。１点を追う７回１死一塁の場面。熊谷が二盗を試みたが、アウトと判定された。藤川監督がリクエストを要求し