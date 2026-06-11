３人組バンド「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥ」が立ち上げたエンターテインメントの祭典「ＣＥＲＥＭＯＮＹ」の１日目が１０日、Ｋアリーナ横浜で開かれた。昨年に引き続き２年連続での開催となる「ＣＥＲＥＭＯＮＹ」は、ライブや音楽フェス、授賞式などとは異なり音楽とファッション、カルチャーが融合した大型エンターテインメントショー。今年から２日間の公演となり、初日には、Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥをはじ