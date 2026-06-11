◆報知新聞社後援第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽準々決勝関大６―１金沢学院大（１１日・神宮）５度目の出場だった金沢学院大（北陸大学）の初めての４勝進出はならなかった。今秋ドラフト上位候補に挙がる関大（関西学生）の先発・米沢友翔投手（４年＝金沢）に対し、１回表に４番・ＤＨの真木佳唯斗（４年＝利府）の適時二塁打で１点を先制。しかし、４回裏に同点にされると、５回裏２死一、二塁から関大の４番