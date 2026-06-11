文具で味わう、夏のバケーション！2026年6月11日（木）〜14日（日）の4日間、有明GYM-EX（東京都江東区）にて、”見て・触れて・買える”日本最大級の文具の祭典「文具女子博トーキョー2026」が開催。筆者は6月10日に行われたプレス内覧会へ行ってきました。会場を回遊しながら、気になったアイテムをご紹介します。165社が集結! 文具の祭典「文具女子博トーキョー2026」へ行ってみた開催テーマ「今日、どれにする？文具コーデ」の