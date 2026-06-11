俳優の白石まるみさんが6月5日、インスタグラムを更新。赤い発疹が広がる『多型滲出性紅斑』を発症したことを報告しました。【写真を見る】【 白石まるみ 】『多型滲出性紅斑』発症を報告「首の周りとかなんとなく痒くて、今朝、鏡見てびっくり!!」「なんじゃこりゃー!!」5月6日の投稿で、39度まで発熱したことを明かしていた白石さんは「5/6から喉がずーっと痛くて」と投稿。耳鼻科や内科へ行って薬を処方してもらったものの、な