多くの情報が飛び交う中、いまコンビニでは電子看板「デジタルサイネージ」の活用が広がっています。一体、どんなものなのでしょうか？梅雨の晴れ間のきょう。都内は、じめじめと暑い日となりました。そんな時には！記者「涼しくなれるものを探していたところ、目にはいってきたのはチョコミントの案内です」流れてきたのはアイスやスムージーの案内。これは、設置が広がっている電子看板「デジタルサイネージ」です。セブン-イレ