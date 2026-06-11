モデル・俳優の貴島明日香（30）が、11日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。「モデル貴島明日香がお気に入り！コンビニで買えちゃうダイエット中のご飯紹介！」と題した動画で、ヘルシーでおいしい“コンビニ飯”をおすすめポイントを話しながら紹介した。【動画】低糖質＆高タンパク質を意識！ダイエット中におすすめの“コンビニ飯10品”を紹介する貴島明日香冒頭、貴島は「糖質をまったく摂らないのはダメなんだけど