愛知・パロマ瑞穂スタジアムで12日から開催される「第110回日本選手権」を前に11日、前日会見が行われ男子100mで2連覇に挑む桐生祥秀（30、日本生命）が出席した。【写真で見る】前日会見の様子今回の日本選手権は、32年ぶりに日本で開催されるアジア大会（9月19日〜10月4日）の代表選考会も兼ねていて、日本陸上競技連盟が設定した派遣設定記録を上回り、さらに優勝した選手が内定となる。また、開催地のパロマ瑞穂スタジアムはア