6月10日深夜に放送されたABCラジオ『鉄瓶・佐ん吉のコロコロラジオ』。パーソナリティの笑福亭鉄瓶と桂佐ん吉が、7月18日（土）に開催される番組初のトークライブのチケット販売状況について言及。予想をはるかに超える売れ行きに驚愕するとともに、チケット完売に向けた新たな「試練」が明かされた。 ©️ABCラジオ 「嘘やん」――トークライブ、驚異の販売枚数に驚愕！ 番組冒頭、