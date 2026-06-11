男性トイレは空いていて、女性トイレには行列が・・・街でよく見かけるこの光景、解消することはできるのでしょうか？トイレの行列問題を調査している、行政書士の百瀬まなみさんに聞きます。【写真を見る】女性トイレ“行列長い問題”国交省が指針決定へ解消のカギを専門家に聞く【ひるおび】国土交通省トイレに関するガイドライン発表へ国土交通省は6月12日、女性のトイレの行列の解消に向け、初めての「指針」を公表する