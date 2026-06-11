北海道江別市で2024年、千歳市の大学生長谷知哉さん＝当時（20）＝を集団暴行し死亡させたとして、強盗致死などの罪に問われた6人のうち、滝沢海裕被告（19）の裁判員裁判が11日、札幌地裁（高杉昌希裁判長）で開かれ、検察側は懲役20年を求刑した。同事件での求刑は、無期懲役を求刑された川村葉音被告（21）に続き2人目。滝沢被告は当時18歳で、改正少年法で起訴後の実名報道が可能な「特定少年」に当たる。強盗致死罪の法