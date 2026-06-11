元プロボクサーでタレントのガッツ石松（本名・鈴木有二）さんが2日、肺炎のため死去した。76歳。栃木県出身。社長を務めたガッツ・エンタープライズが11日、発表した。現役時代は今はなき名門ヨネクラジムに所属。名伯楽エディ・タウンゼントの手ほどきを受け、着々と力を付けていった。3度の世界挑戦の末に74年、WBC世界ライト級王者ロドルフォ・ゴンザレスを8回KOで破り、念願の世界王座に。5度の防衛に成功するなど、長期