趣里がテレビ朝日系連続ドラマ初主演、クセ強ヒロイン役に挑む『大空港〜GATE24〜』。「GATE24」のメンバーとして眞栄田郷敦と板垣李光人が出演することが発表され期待が高まるなか、より一層物語を盛り上げてくれる新たな出演者が解禁。「GATE24」を支え導いていく重要人物を、柳葉敏郎と松雪泰子という百戦錬磨のベテラン俳優たちが担うことになった。『大空港〜GATE24〜』は、テレビ朝日の木曜ドラマにこの夏誕生する痛快空港エ