6月11日、茨城ロボッツは久岡幸太郎と2026－27シーズンの選手契約に合意したことを発表した。なお来シーズンは2025－26シーズンからの2年契約の最終年となる。 29歳の久岡は群馬県出身で、182センチ80キロのポイントガード。2018－19シーズンにアースフレンズ東京Zに特別指定選手として加入すると、同チームで2021－22シーズンまでプレー