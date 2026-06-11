LGエレクトロニクス・ジャパンは、AI機能を搭載した有機ELゲーミングモニターの新製品3モデルを6月11日より順次発売する。 【画像あり】作業領域に高輝度もばっちり確保販売されるモデルやキャンペーン ラインナップは、44.5インチ5K2K解像度のLG UltraGear evo AI『45GX950B-B』、39インチ5K2K解像度のLG UltraGear evo AI『39GX950B-BAJP』、31.5インチ4K解像度のLG UltraGear AI『32GX870B-B』の3機