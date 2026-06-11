シーイーシーがこの日の取引終了後に、第１四半期（２～４月）連結決算を発表しており、売上高１６７億９４００万円（前年同期比１７．２％増）、営業利益２３億１５００万円（同２９．７％増）、純利益１５億９１００万円（同２６．２％増）だった。 前期に引き続きネットワーク機器を含む官公庁向け大型案件が牽引したインフラ構築が好調に推移した。また、注力事業のセキュリティー