チャットプラスは７月１５日に東証グロース市場に新規上場する。上場に際して６５万株の公募と５０万株の売り出し、需要状況に応じて１７万２５００株のオーバーアロットメントによる売り出しを実施する。公開価格決定日は７月６日。問い合わせ対応を支援するチャットボットシステム及びＦＡＱシステムを開発・提供する。主幹事は丸三証券。 出所：MINKABU PRESS