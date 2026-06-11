アイ・ケイ・ケイホールディングスが、この日の取引終了後に１４０万株の立会外分売を実施すると発表した。一定数量の売却意向があったほか、株式の分布状況の改善や流動性の向上を図るために実施する。分売予定期間は６月１９～２３日で、分売値段は分売実施日の前日の終値もしくは最終気配値を基準として決定する予定。なお、買付申込数量の限度は１人につき１万株（売買単位１００株）としている。 出所：MINK