講談社は、漫画『宇宙兄弟』を題材にした人類初の宇宙作画プロジェクト「Mission: SPACE COMIC」（ミッション：スペースコミック）に挑戦することを発表した。 【写真】「Mission: SPACE COMIC」ミッションロゴ 本ミッションは、JAXA（宇宙航空研究開発機構）が提供する国際宇宙ステーション（ISS）「きぼう」日本実験棟のきぼう有償利用制度を活用するもの。「きぼう」日本実験棟内に搭載されたロボットア}