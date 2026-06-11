瀬戸内地方は高気圧に覆われておおむね晴れていますが、局地的に雷雨になっています。11日夜も寒気や湿った空気の影響で岡山県では雨の降るところがあるでしょう。 12日も大気の状態が不安定となり、岡山県では午後、雨雲のかかるところがある見込みです。12日にかけて雷を伴うおそれがあります。朝の最低気温は岡山で17度、津山で14度、高松で19度でしょう。11日朝よりも気温がやや高くなります。日中の最高気温は岡山、津山、高