（台北中央社）頼清徳（らいせいとく）総統は、次期監察院長に元立法委員（国会議員）の陳永興（ちんえいこう）氏を指名した。蕭美琴（しょうびきん）副総統が11日、記者会見で院長を含む監察委員29人を発表した。監察委員が7月末で任期満了を迎えるためで、立法院（国会）の同意を経てから任命する。監察院は五権の一つである監察権を持つ機関で、公務員や国家機関の不正に対する弾劾権、糾挙権などを有する。監察委員の任期は6年