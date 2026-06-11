トム・ホランド演じるスパイダーマンの活躍を描く新章となる映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』からスパイダーマンに訪れる“異変”と、“新たな力の覚醒”を予感させる最新場面写真4点が公開された。“大いなる力”が覚醒!?ピーターの身に襲い掛かる驚くべき身体的変異『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』の出来事から4年。大人になったピーター・パーカーは、恋人のMJや親友のネッドといった愛する人たちを守