円安とインフレが進めば、生活は苦しくなる。そう考えるのが自然だろう。にもかかわらず、「日本株は買いだ」と言い切る投資のプロがいるのはなぜか。実は、自国通貨安とインフレが同時に進む局面では、株価が上昇しやすい一定の構造がある。その仕組みを理解すれば、見えてくる景色は大きく変わる。※本稿は、ファンドマネージャーの堀井正孝『経済はお金から学べ』（SBクリエイティブ）の一部を抜粋・編集したものです。預金の金