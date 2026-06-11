Lサイズ・2個セット ミッフィーをあしらったかわいらしいポケットアルバムの5冊BOXが、Amazonでタイムセール中となっています。9％OFFの1,400円で購入できます。 ミニフォトプリンターを使い始めたこともあり、L判写真をプリントとする機会が増えました。データが写真プリントとして形になる面白さを感じる一方で、どんどんと枚数がかさんでいく写真の整理が追いついていない状況です。 手軽に