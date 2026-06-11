フレッシュな印象を鮮明にした2024年版の心臓を一新したモデルプジョーやシトロエン、アルファロメオなど多彩なブランドを展開するステランティス・グループは、現在、高効率1.2L直3ターボエンジンと6速DCTに内蔵した電動モーターを組み合わせた、48Vマイルドハイブリッドシステムの採用を積極的に進めている。そのラインアップに、プジョー208が加わった。正式名称は208GTハイブリッドである。現行208は、2020年に日本に上陸