全国の主要家電量販店・ネットショップから実売データを毎日集計しているPOSデータベース「BCNランキング」。6月7日に発表した5月の完全ワイヤレスイヤホン実売台数ランキングをアナリストの視点を交えながら改めて振り返ってみよう。●5月に売れた完全ワイヤレスイヤホン トップ3をチェック今回は、マイクの有無や、クリップ型・カナル型などの形状の違いなどを問わず、左右分離のワイヤレスイヤホンを条件に集計した。第3位